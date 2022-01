https://it.sputniknews.com/20220118/per-new-york-times-draghi-presidente-repubblica-estendera-periodo-doro-per-italia-14670559.html

Per New York Times, Draghi presidente Repubblica estenderà periodo d’oro per Italia

Per New York Times, Draghi presidente Repubblica estenderà periodo d’oro per Italia

Il New York Times vorrebbe Mario Draghi presidente della Repubblica Italiana. Secondo il Nyt, l’ex banchiere ha stabilizzato la politica italiana, facendo... 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T16:51+0100

2022-01-18T16:51+0100

2022-01-18T16:51+0100

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/13535450_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_5305a45acac74f4b2e76da078028d2d6.jpg

In meno di un anno avrebbe trasformato l’Italia da luogo politico del caos regnante, dando agli italiani un rinnovato senso di orgoglio. Ecco perché il quotidiano statunitense ritiene che la sua presenza al Colle potrebbe “estendere il periodo d’oro di un’insolitamente unita politica italiana anche oltre il suo mandato” come presidente del Consiglio.Quindi Draghi e non Silvio Berlusconi, per l’eminente quotidiano americano, dovrebbe rappresentare l’unità nazionale per i prossimi 7 anni.Draghi Capo dello Stato e il quarto governoNella suggestione del New York Times, la salita al Quirinale di Mario Draghi aprirebbe la strada ad un quarto governo nell’attuale XVIII legislatura. Dopo il bis di Conte e la meteora Draghi, a meno di 4 anni dall’inizio della legislatura potremmo avere il quarto governo.Se il Parlamento venisse bloccato, oltre che dall’elezione del Capo dello Stato, anche da un passaggio di consegne tra governi, si giungerebbe facilmente a marzo senza attività parlamentare.E poi, chi dovrebbe prendere il suo posto? Uno dei tecnocrati che già fanno parte del suo governo, suggerisce il Nyt, o un’altra figura di rilievo.Ma già che ci siamo, allora, perché non il ritorno di Giuseppe Conte, che così potrebbe finire la legislatura come l’ha iniziata? Si potrebbe ipotizzare.Inoltre, a onore del vero, sono state le strepitose vittorie sportive italiane ad avere fatto il miracolo che invece viene attribuito a Mario Draghi dal Nyt. Al momento, il governo Draghi non ha ancora attuato quanto elaborato nei suoi soli 10 mesi di vita.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabio Carbone https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/10057854_0:0:1408:1408_100x100_80_0_0_c5d28c67becfefc5a9fb5e13401a3e4e.jpg

mario draghi