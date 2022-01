https://it.sputniknews.com/20220118/parlamento-europeo-eletta-roberta-metsola-nuovo-presidente-14665208.html

Parlamento europeo: eletta Roberta Metsola nuovo presidente

Parlamento europeo: eletta Roberta Metsola nuovo presidente

Eletta, proprio in occasione del suo 43° compleanno, la maltese Roberta Metsola del Ppe. Ha ottenuto 458 voti, diventando così la più giovane mai eletta a... 18.01.2022, Sputnik Italia

Con 458 voti a favore su 690 e 74 schede nulle, la maltese Roberta Metsola succede alla presidenza dell'italiano David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi dopo essere stato ricoverato in Italia tra Natale e Capodanno.101 voti per la candidata dei Verdi, la svedese Alice Kuhnke, 57 invece sono andati alla spagnola Sira Rego, del partito "La Sinistra".Nata a Malta, compie proprio oggi i suoi 43 anni: festeggia così la giornata per due buoni motivi, il compleanno e l'elezione al Parlamento europeo.Gli eurodeputati dopo la sua elezione le hanno cantato Buon Compleanno.Il leader della Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è congratulato così con la Metsola, scrivendo in un tweet:Il ricordo di David SassoliLa neo-presidente eletta ha voluto ricordare così il compianto predecessore David Sassoli, come riportato da TgCom24:La carrieraCittadina maltese ed ex vicepresidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola è nata nel 1979.Sposata, con tre figli, si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Malta e il College of Europe di Bruges. Si specializza in diritto europeo e politica europea.Dal 2004 al 2012 ha lavorato presso la Missione di Malta presso l'Unione Europea come addetto per la cooperazione legale e giudiziaria. Ha fatto poi parte successivamente del gruppo dell'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza in qualità di consulente legale.La Metsola è stata eletta per la prima volta al Parlamento europeo nel 2013, diventando una delle prime donne a Malta a ricoprire la carica di europarlamentare. Nel 2014 è stata rieletta al Parlamento europeo con un numero record di voti.

