Non solo arancia: sono la frutta e la verdura a fornire più vitamina C

Non solo arancia: sono la frutta e la verdura a fornire più vitamina C

Di solito pensiamo che gli agrumi come l'arancia, il limone o il mandarino siano le principali fonti di vitamina C. Ma c'è di più, poiché altri alimenti... 18.01.2022, Sputnik Italia

La dose giornaliera di vitamina C raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è di 75 milligrammi al giorno per le donne e 90 per gli uomini. Quanto fornisce l'arancia? Si scopre che contiene solo 50 milligrammi per 100 grammi, quindi questo agrume perde la battaglia contro altri frutti, bacche e verdure.Naturalmente, questo elenco è molto più lungo, poiché ci sono altri alimenti con grandi quantità di acido ascorbico.Suggerimenti per ricevere più vitamina C in modo efficienteInnanzitutto, è meglio mantenere una dieta equilibrata che includa non solo gli agrumi, ma anche altre verdure ricche di acido ascorbico come broccoli, cavolini di Bruxelles e cavolfiore, spiega il direttore accademico del Corso di Laurea in Nutrizione presso l'Università Europea dell'Atlantico, Inaki Elio.La fondazione Tua Saude menziona alcuni frutti e verdure che hanno meno vitamina C delle arance, ma possono aiutare se il tuo corpo ha bisogno di questo nutriente. Pertanto, l'organizzazione mette in evidenza la lattuga, il carciofo, l’ananas, la banana, gli spinaci, avocado, mela, carota, prugne, zucca e barbabietola.In secondo luogo, la cottura breve senza acqua in eccesso è la tecnica culinaria che protegge maggiormente la vitamina C, sottolinea Ana Amengual, dietista del Centro Julia Farré.“La cottura al microonde, veloce e senza ammollo, permette di perdere il 45% in meno di vitamina C rispetto alla cottura delle verdure” tradizionale, sottolinea lo specialista.

