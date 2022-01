https://it.sputniknews.com/20220118/no-vax-in-piazza-in-tutta-la-germania-nuova-ondata-di-proteste-settimanali---video-14674668.html

No-vax in piazza in tutta la Germania: nuova ondata di proteste settimanali - Video

Lunedì in tutto il territorio tedesco si sono svolte proteste dei no-vax contro l’obbligo vaccinale e altre misure anti-contagio imposte dal governo nel... 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T19:41+0100

2022-01-18T19:41+0100

2022-01-18T19:41+0100

A Berlino circa 800 dimostranti sono scesi in piazza esponendo cartelli e striscioni con le scritte che chiedevano l'autonomia e la libertà di decidere da soli se ci si vuole vaccinare o meno. Nello stesso tempo nella capitale tedesca ha avuto luogo una protesta degli Antifa che accusavano i no-vax di essere “fascisti”. Centinaia di scettici del coronavirus si sono radunati anche a Colonia per esprimere il loro dissenso contro le vaccinazioni obbligatorie. A Magdeburgo si è svolta una manifestazione illegale. Secondo i rapporti locali, circa 600 persone si sono radunate nella strada di Breite. Gli agenti della polizia hanno posto cordoni su entrambi i lati della strada, chiedendo ai dimostranti, che non indossavano le mascherine protettive e non osservavano le misure del distanziamento sociale, di disperdersi. Diverse centinaia di manifestanti sono scesi nelle strade di Bautzen. I manifestanti hanno marciato sotto lo slogan "Pace, libertà, autodeterminazione e sovranità". La maggior parte dei raduni sono stati pacifici, anche se alcuni hanno violato le regole di distanziamento sociale. A Norimberga migliaia di persone hanno protestato chiedendo l'abolizione delle restrizioni COVID-19. A causa dell’impennata dei casi Omicron, la Germania ha ridotto da sei a tre mesi il periodo di validità dell'immunità per chi è guarito dal covid.

