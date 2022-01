https://it.sputniknews.com/20220118/lotta-alla-co2-dallo-spazio-con-satellite-microcarb-sara-lanciato-da-razzo-italiano-vega-c-14673165.html

Lotta alla CO2 dallo spazio con satellite Microcarb. Sarà lanciato da razzo italiano Vega C

L’Agenzia spaziale francese, Cnes, lancerà il suo satellite Microcarb con Arianspace a bordo del lanciatore italiano Vega C. 18.01.2022, Sputnik Italia

Microcarb è un satellite scientifico progettato per mappare le sorgenti di CO2 sul pianeta Terra.Il lancio del satellite del peso di 190 chilogrammi, era inizialmente previsto per il 2021 e sarà collocato in orbita eliosincrona a una quota di 650 km di altezza dalla superficie del nostro Pianeta. La Stazione spaziale internazionale, per un raffronto, si trova a 400 km.L’obiettivo è capire quali sono i nostri principali pozzi di carbonio, se le foreste pluviali o gli oceani. Comprendere quante tonnellate di CO2 vengono rilasciate dalle città del mondo, dalla vegetazione e dagli oceani.Al momento la scienza ha solo stime, ma non sa con precisione quanta CO2 viene assorbita o rilasciata in certe zone del pianeta perché non abbiamo stazioni di rilevamento a terra sufficienti. Avere un satellite scientifico come Microcarb che girerà sopra le nostre teste, permetterà alla scienza di avere dati più accurati e completi.Microcarb consentirà anche di capire come la CO2 captata o rilasciata varia in base alle stagioni, allo scopo di capire le cause e le conseguenze del riscaldamento climatico.Microcarb in staffetta con OCO-2 della NasaPer colmare queste lacune nella nostra conoscenza, la NASA ha lanciato il satellite OCO-2 nel 2014 ed ora il CNES assume questo ruolo con il lancio di MicroCarb.Il suo strumento principale, uno spettrometro dispersivo, sarà in grado di misurare la concentrazione atmosferica di CO2 a livello globale con un alto grado di precisione (dell'ordine di 1 ppm) e con una dimensione del pixel di 4,5 km x 9 km, scrive il Cnes nella scheda di presentazione del satellite MicroCarb.Nuova data di lancio prevista per MicroCarb, il 2023.

