Influenza in Europa, è doppia pandemia questo inverno?

Influenza in Europa, è doppia pandemia questo inverno?

Questo inverno l’influenza ha recuperato il terreno perduto nel 2020, quando le misure di contenimento pandemiche più restrittive l’avevano costretta in... 18.01.2022, Sputnik Italia

Questa volta invece no, l’influenza si è manifestata in tutta la sua letalità, unendo le forze con il coronavirus Sars-CoV-2. E in rari casi, come le cronache di queste settimane hanno testimoniato, i due hanno colpito contemporaneamente alcune persone.Ora le autorità sanitarie europee sono preoccupate per la doppia pandemia, riporta l’agenzia di stampa Reuters.Circolazione ad alto livello di diffusione.Questo inverno l’influenza si è manifestata ad un livello inatteso e a una velocità che non ci si aspettava, cogliendo di sorpresa gli epidemiologi, riporta l’European Centre for Disease prevention and Control (ECDC), il centro europeo di monitoraggio e prevenzione delle malattie.Secondo il rapporto, i casi di persone presenti nelle terapie intensive per influenza è decollato del 43% a dicembre 2021 in tutta l’Europa. Un livello che resta inferiore rispetto al periodo pre-pandemico, viene chiarito, ma che ha raggiunto il picco di 400 casi in terapia intensiva per settimana. Un livello simile a quello registrato nel 2018.Rispetto al 2020, è comunque un aumento consistente che mette ulteriormente sotto pressione gli ospedali alle prese con altre ondate di Covid-19.I virus influenzali della stagione 2021/22Il rapporto dell’Ecdc indica che quest’anno si aggirano in Europa i virus influenzali A(H3N2) ed anche l’influenza A(H1N1). In particolare, il primo virus può essere letale nelle persone anziane e con problemi sanitari precedenti.Anche in questo caso, chi si è sottoposto alla campagna vaccinale antinfluenzale per tempo, tra ottobre e novembre 2021, ha una maggiore copertura contro questi virus.

