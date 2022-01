https://it.sputniknews.com/20220118/il-casino-dellaurora-va-allasta-bill-gates-e-il-sultano-del-brunei-tra-i-potenziali-acquirenti-14665995.html

Il Casino dell'Aurora va all'asta: Bill Gates e il sultano del Brunei tra i potenziali acquirenti

Il magnate americano e il sultano del Brunei tra i possibili partecipanti all'asta da 471 milioni. Ma sul web in 40mila chiedono al ministero dei Beni Culturali di intervenire per evitare che gli affreschi di Caravaggio e Guercino finiscano in mani straniere.

La lista dei possibili acquirenti è ancora segreta. Ma, stando alle voci che si rincorrono, tra i miliardari che potrebbero accaparrarsi il Casino dell’Aurora di Villa Ludovisi, uno degli edifici storici più preziosi della Capitale, ci sarebbero anche Bill Gates e il sultano del Brunei.Della villa, che fu residenza romana della famiglia Ludovisi-Boncompagni e che custodisce al suo interno affreschi del Guercino e l’unico mai realizzato da Caravaggio, hanno scritto Gogol, James e D’Annunzio.L’asta online partirà alle 15 del 18 gennaio e durerà 24 ore. Si parte da 471 milioni di euro. Gli invitati selezionati sono circa 20mila. E, come ricorda l’agenzia Agi, tra coloro che già in passato avevano tentato di accaparrarsi la villa di 2.800 metri quadrati ci sono anche il sultano del Brunei e il magnate americano fondatore di Microsoft.L'appello al ministro FranceschiniE non mancano le proteste. Sul web la petizione diretta al ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, per chiedere al governo di acquistare il palazzetto ha già raccolto quasi 40mila firme.“Lo Stato – protestano i promotori dell’iniziativa - avrebbe dovuto esercitare il diritto di prelazione sull'inestimabile affresco di Caravaggio valutato 350 milioni di euro, sui bellissimi dipinti di Guercino, su un giardino progettato da Lenottre (quello di Versailles, per intenderci...)”.“Si riconosce solo l'economia come grimaldello della società, ma, priva di creatività, la vita è diventata triste; la cultura non viene più annoverata tra le cose importanti; pare che un passato, seppur splendido, non serva più, il profitto ha serrato gli uomini in un presente privo di orizzonti”, si legge nel testo della petizione, che invita i cittadini a battersi perché “un altro pezzo di Italia, quella bella, vada svenduto”.Nel caso in cui l'asta vada deserta, infine, la vendita verrà riprogrammata con una decurtazione del 20 per cento del valore.

