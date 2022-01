https://it.sputniknews.com/20220118/finlandia-42-della-popolazione-contraria-alladesione-alla-nato-ma-favorevoli-in-aumento-14660771.html

Finlandia: 42% della popolazione contraria all'adesione alla NATO, ma favorevoli in aumento

2022-01-18T08:30+0100

2022-01-18T08:30+0100

2022-01-18T09:27+0100

Il sondaggio ha mostrato che il 42% dei finlandesi ha dichiarato di non voler far parte dell'alleanza, scendendo al di sotto della soglia del 50% per la prima volta nella storia dei sondaggi del media. Al contrario, il 28% ha dichiarato di volere la Finlandia nella NATO, che è 9 punti in più rispetto ai risultati del 2019 e il tasso di approvazione più alto registrato finora da sondaggi simili.Il numero di intervistati indecisi si è attestato al 30%, il che è legato ai dibattiti particolarmente attivi intorno alla NATO in Finlandia nel periodo dal 3 al 16 gennaio, quando il sondaggio si è svolto tra 1.003 persone di età compresa tra 18 e 79 anni.In Svezia, un sondaggio simile è stato condotto dall’agenzia demoscopica nazionale Sifo, mostrando che il 66% della popolazione del Paese ritiene che il governo dovrebbe essere più aperto all'idea di entrare nella NATO, come riportato dall'emittente TV4.Inoltre, il 35% ha dichiarato di volere la Svezia nella NATO e il 33% ha affermato di no. Un sondaggio simile nel 2018 aveva registrato il 31% degli intervistati favorevole all'adesione alla NATO e il 48% contrario.La scorsa settimana, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che l'alleanza ha stretti legami e cooperazione con Svezia e Finlandia in tutti gli aspetti e quindi questi paesi sono invitati ad aderire immediatamente alla NATO, se lo vorranno.

