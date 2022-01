https://it.sputniknews.com/20220118/erdogan-senza-sostegno-russo-assad-non-avrebbe-resistito-14671861.html

Erdogan: senza sostegno russo Assad non avrebbe resistito

Per il presidente turco, Assad non avrebbe mantenuto il potere senza il decisivo sostegno di Mosca. 18.01.2022, Sputnik Italia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che il capo di Stato siriano Bashar Assad "non avrebbe potuto resistere" senza il sostegno della Russia, aggiungendo che Ankara spera nella pace e nella stabilità della regione.Conflitto in SiriaIl conflitto armato in Siria va avanti dal 2011. Le forze aerospaziali russe sono in Siria dal 2015. Durante questo periodo, grazie all'aiuto dei piloti russi, le forze governative siriane hanno quasi completamente liberato il Paese dai gruppi islamisti ribelli. Al momento, per la normalizzazione della crisi siriana sono in primo piano il raggiungimento di una soluzione politica, la ricostruzione del Paese martoriato da anni di combattimenti, così come il ritorno dei profughi in patria.

