https://it.sputniknews.com/20220118/due-divisioni-di-lanciamissili-s-400-arriveranno-in-bielorussia-per-testare-le-forze-di-reazione-14670941.html

Due divisioni di lanciamissili S-400 arriveranno in Bielorussia per testare le forze di reazione

Due divisioni di lanciamissili S-400 arriveranno in Bielorussia per testare le forze di reazione

Due divisioni di unità missilistiche di contraerea S-400 e 12 caccia Su-35 saranno trasferiti dalla Russia in Bielorussia per verificare le forze di reazione... 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T17:12+0100

2022-01-18T17:12+0100

2022-01-18T17:12+0100

russia

bielorussia

sistema antiaereo s-400

cooperazione militare

esercito russo

su-35

sicurezza

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/543/31/5433175_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f4f1525f43e81f34f95bd096dc8b9027.jpg

Nell'ambito dei controlli delle forze di reazione dello Stato dell'Unione (Russia e Bielorussia - ndr), che si svolgerà in due fasi e terminerà il 20 febbraio, 12 jet Su-35, due divisioni di sistemi di difesa aerea S-400 e una divisione di cannoni di contraerea Pantsir-S saranno trasferiti nel territorio della Bielorussia dalla Russia, ha affermato il viceministro della Difesa russo Alexander Fomin.Secondo il viceministro, la prima fase de controlli durerà fino al 9 febbraio. Per questo periodo, si prevede di ridistribuire e creare in breve tempo raggruppamenti di truppe in aree prestabilite, organizzare la protezione e la difesa di importanti strutture statali e militari, proteggere i confini dello spazio aereo dei paesi dello Stato dell'Unione, compreso il sistema di difesa aerea regionale unificato di Bielorussia e Russia. Verrà inoltre verificata la prontezza delle forze di difesa aerea a svolgere compiti per difendere obiettivi importanti sul territorio della Bielorussia.In questa fase, si terranno esercitazioni di controllo nell'addestramento al fuoco e altri compiti di addestramento, si terranno esercitazioni tattiche in vari campi di addestramento, con l'elaborazione di manovre di difesa e lotta contro i gruppi armati illegali, ha osservato. Fomin ha sottolineato che il numero dei partecipanti all'esercitazione, così come il numero dei principali armamenti, non supera i parametri definiti dal Documento di Vienna 2011, per cui vige l'obbligo di notifica.

russia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, bielorussia, sistema antiaereo s-400, cooperazione militare, esercito russo, su-35, sicurezza, difesa