Donbass, DNR annuncia l'arrivo di un nuovo gruppo di combattenti del "Pravy Sektor"

Nel Donbass, nell'area di un insediamento controllato dall'esercito ucraino, sono stati nuovamente verificati membri del "Pravy Sektor", ha affermato Eduard... 18.01.2022, Sputnik Italia

“E' stata rivelata la presenza di esponenti del "Pravy Sektor"* nell'area di responsabilità del primo battaglione del Corpo dei Marines della 36a brigata (forze armate dell'Ucraina - ndr.) nell'area dell'insediamento di Pavlopol", ha precisato il rappresentante del dipartimento.Secondo la Milizia, i membri del gruppo nazionalista sono accompagnati dagli ufficiali del 74° Centro per l'informazione e le operazioni psicologiche e una troupe cinematografica di Channel 5 ucraino.Ha anche affermato che gli osservatori della DNR hanno registrato la consegna di munizioni alle postazioni dell'esercito ucraino in un'auto con i simboli della rappresentanza di Kiev nel Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del regime di cessate il fuoco.Non è la prima volta che la Milizia Popolare del DNR individua nel Donbass militanti del "Pravy Sektor". In precedenza, Basurin ha comunicato che 20 membri dell'organizzazione sono stati trovati nell'area di Novgorodsky, controllata da Kiev. Il dipartimento non ha escluso provocazioni in direzione di Horlivka.Inoltre, il 5 gennaio, il dipartimento ha registrato fino a 20 militanti nell'area di responsabilità del primo battaglione della 54a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine nell'area di Maryinka."Pravy Sektor" è un'associazione ucraina di organizzazioni nazionaliste radicali. A gennaio e febbraio 2014 i militanti del movimento hanno partecipato a scontri con le forze di sicurezza e al sequestro di edifici amministrativi; da aprile, alla repressione delle proteste nell'Ucraina orientale.Situazione nel DonbassNell'estate del 2020, nel Donbass sono entrate in vigore ulteriori misure per garantire l'armistizio. Queste misure implicano il divieto assoluto di sparare, deporre armi all'interno e nelle vicinanze degli insediamenti, azioni offensive e di ricognizione e di sabotaggio. Sono altresì vietate strumentazioni tecniche per equipaggiare postazioni di tiro e l'uso di droni da parte delle parti in conflitto in prossimità della linea di contatto. Inoltre le misure prevedono sanzioni per la violazione del cessate il fuoco. Queste misure anti-escalation devono essere in vigore fino alla completa risoluzione del conflitto.Nell'aprile 2014 le autorità ucraine hanno lanciato un'operazione militare contro le autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, che hanno dichiarato l'indipendenza dopo il colpo di Stato a Kiev nel febbraio 2014. Secondo gli ultimi dati Onu, circa 13mila persone hanno perso la vita nel conflitto. La normalizzazione del conflitto viene discussa nelle riunioni del gruppo di contatto. Tuttavia, dopo gli accordi di armistizio, i bombardamenti sono proseguiti, le milizie autonomiste hanno denunciato attacchi contro le zone residenziali da parte dell'artiglieria pesante ucraina.Mosca ha più volte affermato che Kiev non rispetta gli accordi di Minsk e tira per le lunghe i negoziati per risolvere il conflitto. Il ministero degli Esteri russo ha osservato che Kiev ha inviato nel Donbass metà delle forze armate ucraine. Mosca ha inoltre espresso preoccupazione per le forniture di equipaggiamenti militari a Kiev dai Paesi della Nato ai confini russi e per l'aumento del numero di istruttori militari occidentali nel Donbass. L'Occidente continua a fornire supporto militare all'Ucraina, inclusa la fornitura di armi utilizzate nel Donbass.* Organizzazione terroristica vietata in Russia

