https://it.sputniknews.com/20220118/djokovic-potrebbe-perdere-il-grande-slam-dopo-che-la-francia-ha-rafforzato-le-regole-per-il-14659687.html

Francia rafforza regole anti-Covid: ora Djokovic potrebbe saltare anche il Grande Slam

Francia rafforza regole anti-Covid: ora Djokovic potrebbe saltare anche il Grande Slam

Il tennista numero 1 al mondo, accanito oppositore dell'imposizione dei vaccini, è stato espulso dall'Australia domenica, poco prima degli Australian Open... 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T06:49+0100

2022-01-18T06:49+0100

2022-01-18T08:47+0100

mondo

francia

sport

tennis

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/14562576_0:97:3101:1841_1920x0_80_0_0_77c98b82695d77e836a75950c313a573.jpg

Nel terzo anno di pandemia, le limitazioni per i viaggiatori non vaccinati contro il Covid-19 si stanno inasprendo e alcuni tornei stanno rivedendo le esenzioni, mettendo Novak Djokovic a rischio di essere espulso (anche) dal Roland Garros francese, torneo che rappresenterebbe per il campione, in caso di vittoria, un nuovo record. Sarebbe infatti la 21^ volta in cui Djokovic si porterebbe a casa il Grande Slam, secondo quanto riportato dai media lunedì.Questa domenica, i legislatori francesi hanno approvato una nuova legislazione, che richiederà la prova dell'immunizzazione, alias vaccinazione, contro il Covid-19 per entrare in luoghi pubblici come ristoranti e caffè, inasprendo ulteriormente il precedente regolamento, che richiedeva alle persone non vaccinate di fornire la prova di un risultato negativo del test.Lunedì, il ministero dello Sport francese ha sostenuto e dato conferma alla nuova legge, sottolineando che non ci saranno eccezioni, il che sembra essere un punto a sfavore per Djokovic, a cui in precedenza era stata concessa un'esenzione medica a causa di una recente infezione da COVID -19.

https://it.sputniknews.com/20220116/serbia-il-presidente-sullespulsione-di-djokovic-dallaustralia-si-sono-umiliati-14634766.html

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, francia, sport, tennis, green pass