https://it.sputniknews.com/20220118/caso-djokovic-ex-tennista-paragona-battaglia-per-visto-australiano-con-bombardamenti-nato-in-serbia-14666450.html

Caso Djokovic, ex tennista paragona battaglia per visto australiano con bombardamenti Nato in Serbia

Caso Djokovic, ex tennista paragona battaglia per visto australiano con bombardamenti Nato in Serbia

Il campione serbo ha perso la sua battaglia per il visto australiano, dopo che gli è stato revocato dal ministro degli Esteri del Paese. Djokovic, che ha... 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T15:36+0100

2022-01-18T15:36+0100

2022-01-18T15:36+0100

nato

sport

australia

serbia

vaccino

ex-jugoslavia

tennis

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1e/12323100_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_571bec62269d04f6bc1f2582ff29e6d3.jpg

L'ex tennista serba Bojana Jovanovski ha espresso sostegno al suo connazionale Novak Djokovic, aggiungendo che ha subito "un'ingiustizia", ​​con cui i serbi hanno ormai fin troppo familiarità, quando gli è stato annullato il visto australiano.La Jovanovski ha continuato a tracciare parallelismi tra la recente lotta di Djokovic contro le autorità e i regolamenti australiani e "l'ingiustizia" che entrambi hanno visto subire a danno del loro Paese durante la loro infanzia, quando la Nato ha bombardato l'allora Jugoslavia nel 1999.Djokovic ha trascorso diversi mesi in un rifugio quando aveva 12 anni, nascondendosi dai bombardamenti della Nato, che erano stati lanciati con il pretesto della necessità di cacciare le forze armate serbe dalla regione del Kosovo."Le potenze occidentali hanno lanciato bombe contro strutture civili nella nostra città e i nostri più giovani concittadini e amici sono rimasti uccisi. Ora i potenti del mondo stanno facendo pressioni su di te perché ti arrenda, perché diversamente - in modo leale e sportivo - nessuno può sconfiggerti", ha scritto la Jovanovski nel suo post su Facebook, rivolgendosi a Djokovic.Bojana Jovanovski ha inoltre affermato che Djokovic era in lotta con le "potenze mondiali" e a difesa dello "sport contro la politica" quando ha cercato di contestare la decisione delle autorità australiane di revocare il suo visto. Ha aggiunto che i suoi avversari "ovviamente non smetteranno di odiarti", perché erano "piccoli, gelosi e insoddisfatti delle loro vite". Lo ha inoltre esortato a non arrendersi e a combattere con rinnovato vigore.Caso Djokovic e battaglia con il governo australianoDjokovic è arrivato in Australia per gli Australian Open il 5 gennaio. Il giorno successivo è stato mandato in un centro di detenzione per immigrati, poiché le autorità non erano convinte dei motivi dell'esenzione medica dello sportivo dalla vaccinazione anti-Covid.Quattro giorni dopo, Djokovic è stato rimesso in libertà su ordine del tribunale, ma venerdì il ministro dell'Immigrazione australiano, Alex Hawke, ha deciso di revocare nuovamente il visto dell'atleta "per interesse pubblico".

https://it.sputniknews.com/20220116/bassetti-sul-caso-djokovic-ha-perso-solo-lui-14643175.html

australia

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, sport, australia, serbia, vaccino, ex-jugoslavia, tennis, coronavirus nel mondo