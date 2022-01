https://it.sputniknews.com/20220118/casa-bianca-possibilista-su-scollegamento-russia-dallo-swift-14674945.html

Casa Bianca possibilista su scollegamento Russia dallo Swift

La Casa Bianca ha sostenuto che è possibile scollegare la Russia dallo Swift in caso di invasione dell'Ucraina. 18.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-18T20:10+0100

2022-01-18T20:10+0100

2022-01-18T20:10+0100

usa

russia

ucraina

sanzioni

conflitto nel donbass

casa bianca

L'amministrazione americana non esclude la possibilità di scollegare le banche russe dal sistema Swift nel caso di grave escalation della crisi ucraina, Washington sta conducendo colloqui con i suoi partner a riguardo, ha riferito la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki oggi in una conferenza stampa. Ieri il quotidiano tedesco Handelsblatt, citando fonti governative, ha riferito che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno escluso la disconnessione delle banche russe dal sistema di regolamento interbancario Swift come opzione per possibili sanzioni, ma stanno valutando l'imposizione di sanzioni mirate contro le banche russe. Tuttavia, in seguito, un rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha affermato che nessuna opzione è stata esclusa e che la disconnessione delle banche russe dallo Swift è possibile in caso di un'ulteriore escalation della crisi in Ucraina.Oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la presidenza russa considera prematuro parlare della minaccia di sanzioni contro le banche russe, poiché le indiscrezioni sui media "si basano spesso su voci".La Russia ha più volte negato le accuse di "azioni aggressive" da parte dell'Occidente e dell'Ucraina, affermando che non minaccia nessuno, mentre le dichiarazioni sull'"aggressione russa" sono usate come pretesto per schierare ulteriori mezzi militare della Nato vicino ai confini russi. Il ministero degli Esteri russo aveva precedentemente osservato che le dichiarazioni dell'Occidente sull'"aggressione russa" e sulla possibilità di aiutare Kiev a difendersi sono pericolose.

