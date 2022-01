https://it.sputniknews.com/20220118/caos-nel-m5s-senatrice-evangelista-si-dimette-a-pochi-giorni-dalle-elezioni-al-quirinale-14666934.html

Caos nel M5s, senatrice Evangelista si dimette a pochi giorni dalle elezioni al Quirinale

Caos nel M5s, senatrice Evangelista si dimette a pochi giorni dalle elezioni al Quirinale

Il caos nel Movimento 5 Stelle non è stato superato dalla venuta di Giuseppe Conte e la senatrice Elvira Evangelista ha, per questo, deciso di rassegnare le... 18.01.2022, Sputnik Italia

Una decisione che giunge quando all’elezione del presidente della Repubblica mancano pochi giorni e ogni grande elettore conta.“Ho deciso di lasciare il M5S. Per ora entrerò nel gruppo Misto, non iscritta ad alcuna componente, ma avvierò delle interlocuzioni perché la mia prospettiva non è quella di rimanere da sola”, dice la Evangelista, ora alla ricerca di un partito che la traghetti possibilmente oltre il 2023, o comunque oltre le prossime elezioni politiche.Per quanto riguarda l’elezione del presidente della Repubblica, la senatrice ex grillina dice che voterà “in scienza e coscienza, non avendo più diktat di partito, voterò quello che voglio votare. Le mie posizioni politiche sono note. Berlusconi? Non lo voterò, assolutamente”.Ed a proposito di Berlusconi, da Bari giunge notizia che il Cavaliere il prossimo 21 gennaio dovrà comparire in aula in merito al processo che lo vede imputato per aver pagato le bugie dell’imprenditore Tarantini e di quattro donne che facevano parte delle sue notti di sesso tra il 2008 e il 2009, quando era presidente del Consiglio dei ministri. Il 24 gennaio iniziano a Roma le votazioni per eleggere il nuovo Capo dello Stato.Intanto, nel Movimento 5 Stelle, il fondatore, Beppe Grillo, risulta essere indagato a Milano per traffico di influenze illecite.

