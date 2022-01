https://it.sputniknews.com/20220118/baltic-guardian-in-lettonia-si-addestrano-anche-gli-alpini-14674056.html

"Baltic Guardian", in Lettonia si addestrano anche gli alpini

Le esercitazioni, fa sapere lo Stato Maggiore della Difesa, mirano a "costruire una forza multinazionale coesa, credibile e capace di fungere quale deterrente”.

Gli alpini si addestrano nei boschi innevati della Lettonia a fianco delle truppe Nato per “consolidare il proprio stato di prontezza e sviluppare l'interoperabilità all'interno del Battle Group a connotazione multinazionale”.Le esercitazioni, rende noto lo Stato Maggiore della Difesa, si svolgono nell’ambito dell’Operazione "Baltic Guardian", lanciata nel 2016 su richiesta dei Paesi Baltici e della Polonia, che denunciavano il deterioramento delle condizioni di sicurezza ai confini dell’Unione europea. I militari italiani, attraverso percorsi addestrativi a più livelli, hanno potuto “testare scenari e tattiche di complessità sempre più elevata”, guadagnandosi gli apprezzamenti del Battle Group dell' Enhanced Forward Presence in Lettonia, proprio per la loro capacità di operare a lungo in condizioni particolari come gelo, neve e ghiaccio. Sul campo sono stati testati anche i BV 206/S7, mezzi tattici cingolati ideali a garantire mobilità e sicurezza alle truppe.L’Enhanced Forward Presence (eFP) della Nato nei Paesi Baltici e in Polonia è formata da quattro Battle Group multinazionali, guidati da quattro “framework nations”: gli Usa in Polonia, il Canada in Lettonia, la Germania in Lituania e il Regno Unito in Estonia.Si tratta, spiega il ministero della Difesa italiano, di una misura difensiva tesa a rafforzare le capacità di deterrenza dell’Alleanza e a proteggere “l’integrità territoriale euro-atlantica contro ogni possibile aggressione e minaccia”.

