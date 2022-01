https://it.sputniknews.com/20220118/allarme-del-ministro-finanze-tedesco-prezzi-alti-energia-preoccupanti-per-cittadini-europei-14674431.html

Allarme del ministro Finanze tedesco: prezzi alti energia "preoccupanti" per cittadini europei

L'inflazione nell'eurozona è stimolata dall'aumento dei prezzi dell'energia, fonte di preoccupazione per i cittadini europei che richiedono la dovuta... 18.01.2022, Sputnik Italia

A gennaio l'Ufficio statistico della Ue ha rivelato dati che mostrano che l'inflazione annua nella zona euro che si attestava al 5% a dicembre, il livello più alto da oltre un decennio, con i prezzi in aumento principalmente in Lituania del 10,7% e in Estonia del 12%. I prezzi dell'energia hanno iniziato a salire in Europa nella seconda metà del 2021 quando la domanda globale è aumentata e ha superato l'offerta sullo sfondo della ripresa economica dopo l'uscita dai lockdown per la pandemia di Covid-19.

