Uomo più odiato degli USA, costretto a pagare 64 mln USD per aver manipolato prezzo di un farmaco

Martin Shkreli, meglio conosciuto come 'l'uomo più odiato d'America' per aver alzato del 4.000% il prezzo di un farmaco salva vita, è stato bandito a vita...

La cifra corrisponde ai profitti ottenuti dopo aver aumentato il prezzo di un farmaco chiamato Daraprim nel 2015, usato per curare la malaria e che può essere prescritto anche a pazienti con HIV. Il farmaco, che per lungo tempo è stato economico e accessibile, è arrivato a costare 750 dollari rispetto ai 13,50 del prezzo iniziale, con un aumento del 4.000%.Il famigerato uomo d'affari, che ha vissuto in una prigione federale in Pennsylvania per sette anni per aver frodato gli investitori di una delle società biotecnologiche da lui fondate, dovrà ora affrontare un processo per il suo ruolo in Vyera Pharmaceuticals.Il 14 gennaio il giudice distrettuale statunitense di Manhattan, Denise Cote, ha deciso di sospendere a vita Martin Shkreli dall'industria farmaceutica e lo ha condannato a pagare 64,6 milioni di dollari, equivalenti ai profitti che ha ottenuto con l'aumento sproporzionato del prezzo del farmaco.Nel 2015 Turing, società gestita da Kevin Mulleady e Shkreli, ha acquistato Daraprim, il cui principio attivo è la pirimetamina, appartenente al gruppo di farmaci chiamati antimalarici. L'azienda ha impedito l'accesso al Daraprim alle aziende farmaceutiche che producevano farmaci generici, quindi non hanno potuto effettuare i test richiesti dalla FDA e aveva bloccato l'accesso anche ai due più importanti produttori del principio attivo.Nel 2020, Cote e la Federal Trade Commission hanno intentato una causa contro Vyera Pharmaceuticals, Shkreli e Mulleady per violazioni dell'antitrust.Chi è "Pharma Bro"?A soli 21 anni Shkreli, figlio di immigrati albanesi, ha fondato il suo primo fondo di investimento. Nel 2012, l' uomo d'affari più odiato degli Stati Uniti ha creato Retrophin Pharmaceuticals, dedicata al trattamento delle malattie rare. Nel giro di due anni ha venduto la sua quota e fondato Turing Pharmaceuticals.La controversia che circonda Daraprim non è l'unica controversia legale in cui è stata coinvolta Pharma Bro. Nel 2015 è stato arrestato per frode e gestione di uno schema Ponzi con il fondo di investimento MSMB Capital Management.Il nome di Shkreli aveva guadagnato maggiore notorietà durante la campagna presidenziale tra Hillary Clinton e Donald Trump, poiché la democratica aveva denunciato i metodi illegali di Turing Pharmaceutical come esempio di truffe sui prezzi dei farmaci.

