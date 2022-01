Trieste, i genitori dell'omicida intendono regalare la casa ai parenti del 17enne strangolato

https://it.sputniknews.com/20220117/trieste-i-genitori-dellomicida-intendono-regalare-la-casa-ai-parenti-del-17enne-strangolato-14647641.html

Dieci giorni dopo lo sconvolgente fatto di sangue avvenuto a Trieste, dove a morire era stato un 17enne, strangolato dal "rivale in amore", i genitori... 17.01.2022, Sputnik Italia

Non servirà certo a restituire il loro figlio, Robert Trajkovic, ai genitori, ma almeno fa capire il coinvolgimento per la tragedia avvenuta da parte della famiglia dell'omicida, il 21enne Alì Kashim.Con una raccomandata ufficiale indirizzata ai genitori della vittima, hanno infatti espresso la loro ferma disponibilità a trasferire la proprietà del loro appartamento alla mamma e al papà di Robert, sottolineando tra l'altro che nell'eventualità che gli stessi dovessero accettare la loro proposta, si faranno carico anche delle spese dovute al trasferimento, vale a dire atto notarile e spese amministrative accessorie, nonché quelle relative al funerale del ragazzo. La vicenda ha fatto scalpore, a Trieste e in giro per l'Italia, data la giovane età della vittima, di appena 17anni, ucciso dal suo amico di infanzia, il 21enne Alì Kashim, per gelosia a causa di una ragazza 19enne cointesa tra i due. L'omicida attualmente è rinchiuso nel carcere di Udine in attesa di giudizio. È accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere; non gli è stata finora contestata la premeditazione. Pare infatti che il ragazzo abbia agito di istinto, spinto da una rabbia accecante, quando ha strangolato l'amico. Gli inquirenti hanno indicato la necessità di valutare le condizioni psico-fisiche del giovane accusato dell'omicidio, il quale in passato avrebbe tentato di togliersi la vita e pare soffra di attacchi di panico.

