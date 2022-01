https://it.sputniknews.com/20220117/torino-carabiniere-accoltellato-durante-rapina-dimesso-dallospedale-14645483.html

Torino, carabiniere accoltellato durante rapina dimesso dall'ospedale

Esce finalmente dall'ospedale il "carabiniere-eroe" Maurizio Sabbatino accoltellato durante un tentativo di rapina a novembre in una farmacia. L'uomo aveva... 17.01.2022, Sputnik Italia

Il primo commento a freddo del carabiniere accoltellato durante la rapina avvenuta a Torino a novembre, è stato questo:D'altronde l'uomo, non in servizio al momento della rapina, non si aspettava di certo un così importante epilogo nel corso del suo intervento, quel giorno: ha rischiato di morire per le ferite riportate, dopo esser stato accoltellato da uno dei due giovani, scappati poi in motorino con un magro bottino. Il suo coraggioso intervento in quella farmacia gli ha fatto ricevere un encomio solenne da parte del comandante dell'Arma. Nel corso di una intervista rilasciata al Tg1 Maurizio Sabbatino ha dichiarato di esser rimasto colpito soprattutto dalla freddezza dimostrata dal giovane aggressore: L'aggressore è poi risultato essere per altro il più giovane dei due, di appena 16 anni.Armati di coltelli e pistole, rivelatesi poi semplici repliche, i due non avevano esitato a reagire all'alt intimato dal militare, che essendo fuori servizio era comunque disarmato. Ora i due giovani dovranno rispondere di fronte alle autorità giudiziarie di tentato omicidio, oltre che di rapina e porto d'armi abusivo. Il carabiniere ha concluso così l'intervista, dicendo che il suo lavoro è "prevenire (il crimine), reprimere eventualmente (....)" ma che perdonare non fa parte, parafrasando, delle mansioni lavorative di cui debba rispondere:

