https://it.sputniknews.com/20220117/sicilia-siracusa-ritorno-sui-banchi-per-gli-studenti-il-tar-ha-bocciato-lordinanza-del-sindaco-14645852.html

Sicilia, Siracusa: ritorno sui banchi per gli studenti, il Tar ha bocciato l'ordinanza del sindaco

Sicilia, Siracusa: ritorno sui banchi per gli studenti, il Tar ha bocciato l'ordinanza del sindaco

Ritorno a scuola per gli studenti del siracusano: il Tar ha bocciato l'ordinanza del sindaco della città dell'isola. 17.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-17T09:20+0100

2022-01-17T09:20+0100

2022-01-17T09:20+0100

italia

giustizia

sicilia

scuola

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531163_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9928622c8878812570f94638679be1d3.jpg

Due le motivazioni in merito alla bocciatura da parte del Tar dell'ordinanza del sindaco di Siracusa, che posticipava la riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia: i contenuti della legge 221 dello scorso anno, la quale fa riferimento al fatto che le regioni possono decidere di ricorrere alla Dad solo se in zona rossa, e un numero di conteggi di riferimento inferiore a regioni ove il ricorrere alla didattica a distanza era già stata sospesa dal Tar stesso. Il sindaco, Francesco Italia, aveva deciso il ricorso alla Dad tramite ordinanza per il periodo dal 13 al 19 gennaio.I giudici amministrativi regionali hanno però accolto il ricorso contro suddetta ordinanza presentato da parte dell'avvocatura dello Stato. Non si dichiara contento, per nulla, della decisione del Tar lo stesso sindaco, che dopo la sentenza ha dichiarato, come riferito da Agi: Nei giorni scorsi, all'avvicinarsi della ripartenza delle scuole, seppure con la Dad, gli studenti siracusani avevano assistito ad un vero e proprio rimbalzo di responsabilità tra istituzioni, scuole, con vari presidi che si dichiaravano favorevoli alla ripartenza con la didattica a distanza, e altri che invece chiedevano un rientro in aula. Poi vi era stata l'ordinanza del sindaco, con opzione il ricorso alla Dadi; infine oggi la decisione del Tar: si riparte da lunedì con le lezioni in presenza, stando ovviamente a nuove disposizioni e nel rispetto delle regole per il contrasto della pandemia di Covid-19 in atto.

https://it.sputniknews.com/20220110/scuole-chiuse-in-campania-tar-accoglie-ricorso-del-governo-e-sospende-ordinanza-de-luca-14563883.html

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, giustizia, sicilia, scuola, coronavirus