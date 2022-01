https://it.sputniknews.com/20220117/rivelato-il-nome-di-una-spezia-unica-anti-diabete-riduce-la-glicemia-e-colesterolo-14655678.html

Rivelato il nome di una spezia unica anti-diabete: riduce la glicemia e colesterolo

Rivelato il nome di una spezia unica anti-diabete: riduce la glicemia e colesterolo

Secondo il Daily Express, il fieno greco aiuta a ridurre la glicemia del 25%. 17.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-17T22:48+0100

2022-01-17T22:48+0100

2022-01-17T22:48+0100

medicina

salute

benessere

cucina

diabete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/14659447_0:175:801:625_1920x0_80_0_0_babd4cc31fc96e3bb98888f1f28b1bbc.jpg

I livelli di zucchero nel sangue possono scendere fino al 25% con il consumo regolare di fieno greco, secondo il Daily Express. Secondo i ricercatori, questa pianta annuale della famiglia delle leguminose può essere considerata un rimedio efficace sia per il diabete preesistente che per la sua prevenzione. I ricercatori hanno valutato gli effetti del fieno greco sui livelli di glucosio e colesterolo per otto settimane. Ai pazienti diabetici venivano offerti dieci grammi di semi macinati al giorno mescolati con yogurt o immersi in acqua calda. Allo stesso tempo l'efficacia della pianta imbevuta di acqua calda era significativamente maggiore rispetto a quando veniva aggiunta allo yogurt. Tuttavia gli scienziati hanno esortato a trattare le proprietà attive del fieno greco con cautela, poiché se mescolato con altri prodotti che riducono i livelli di zucchero nel sangue, si rischia un'altra condizione non buona per la salute: l'ipoglicemia, ovvero il deficit di glucosio nel sangue.

https://it.sputniknews.com/20220116/come-rilevare-la-glicemia-alta-senza-test-14640565.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medicina, salute, benessere, cucina, diabete