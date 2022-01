https://it.sputniknews.com/20220117/questa-erba-poco-conosciuta-riduce-il-rischio-di-cancro-e-diabete-14657992.html

Questa erba poco conosciuta riduce il rischio di cancro e diabete

Questa erba poco conosciuta riduce il rischio di cancro e diabete

La questione della longevità è sempre stata al centro delle preoccupazioni di diverse generazioni di scienziati.

Uno studio pubblicato sulla rivista Rejuvenation Research ha scoperto che la pianta di Rhodiola rosea prolunga la vita dei moscerini della frutta. Gli insetti che seguono una dieta ricca di questa pianta vivono in media il 10% in più rispetto a quelli che non lo fanno.La Rhodiola è una delle migliori erbe benefiche per la salute del cervello che contribuisce alla longevità, poiché svolge un ruolo importante nel recupero mentale, hanno stabilito gli scienziati.La rodiola inibisce anche il rilascio di cortisolo, un ormone che risponde allo stress e a un basso livello di glucocorticoidi nel sangue, rendendolo un ortaggio molto importante per la salute mentale, aggiunge lo scienziato.Un'analisi di 36 studi sugli animali ha stabilito che la Rhodiola migliora anche l'apprendimento e la funzione della memoria. Altre ricerche hanno rivelato che questa pianta aiuta a ridurre l'affaticamento mentale e fisico dopo 42 giorni.Un altro studio ha scoperto che una singola dose di Rhodiola migliora la memoria e ha un effetto antidepressivo nei topi. Questa scoperta ha suggerito che questo ortaggio potrebbe diventare un buon strumento per aumentare le capacità cognitive e contrastare i disturbi dell'umore negli esseri umani.Proprietà antitumorali e antidiabeticheAltri studi in provetta e su animali hanno dimostrato che il tirosolo glicoside salidroside, un potente componente della Rhodiola, può prevenire la crescita di cellule tumorali nel seno, nella vescica, nello stomaco e nel colon.Pertanto, i ricercatori hanno concluso che la Rhodiola rosea può essere utile nel trattamento di diversi tipi di cancro.Le persone con diabete usano spesso iniezioni di insulina o farmaci che aumentano la sensibilità all'insulina per controllare meglio i livelli di zucchero nel sangue. Uno studio sugli animali suggerisce che la Rhodiola aiuta a fare anche questo. In particolare, gli scienziati hanno confermato che il composto salidroside protegge da questa malattia, così come dalla nefropatia diabetica nei ratti.

