Previsione Bassetti, Omicron ci colpirà tutti entro l'estate

Previsione Bassetti, Omicron ci colpirà tutti entro l’estate

Una nuova previsione del professore ed opinionista Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Bassetti sottolinea che “sia la vaccinazione che l’immunità naturale (dopo la guarigione) sono in grado di difenderci dalle forme gravi. Poi, se anche ci contageremo due volte all’anno (con sintomi influenzali), non credo sia un problema. Il rischio resta per chi finisce in ospedale” senza vaccino, dice come riporta l’Adnkronos.Uno o due vaccini all’anno non un problemaBassetti spiega che in futuro, almeno per i prossimi due anni, ci potrebbero volere fino a due dosi di vaccino all’anno e non ritiene che sia un problema.Intanto il collega Andrea Crisanti ha travalicato l’ambito medico per esprimere proprie opinioni personali anche sulla prossima elezione del presidente della Repubblica.Crisanti vorrebbe una donna Capo dello Stato e crede che in Parlamento ci siano le donne giuste per rivestire questo ruolo.

