Presa di ostaggi sinagoga in Texas, due adolescenti sospetti arrestati nel Regno Unito

La polizia britannica afferma di aver arrestato due adolescenti nell'ambito delle indagini sulla presa di ostaggi presso la sinagoga della Congregazione Beth... 17.01.2022, Sputnik Italia

mondo

"Nell'ambito delle indagini in corso sull'attacco avvenuto in una sinagoga in Texas il 15 gennaio 2022, gli agenti della polizia antiterrorismo del nord-ovest hanno effettuato due arresti in relazione all'incidente", ha affermato la polizia di Greater Manchester in una nota.Secondo il comunicato, pubblicato domenica su Twitter, la polizia britannica sta collaborando con le indagini statunitensi.Domenica, il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti ha identificato l'uomo che ha preso in ostaggio un rabbino e altre tre persone sabato presso la Congregation Beth Israel, come Malik Faisal Akram, cittadino britannico di 44 anni. L'agenzia ha detto che non c'erano indicazioni che altri fossero coinvolti.Sabato il capo della polizia di Colleyville, Michael Miller, ha detto ai giornalisti che il sospetto sequestratore era morto e che tutti gli ostaggi erano stati rilasciati dalla sinagoga ed erano vivi e al sicuro.I media statunitensi hanno riferito sabato che il rapitore affermava di essere il fratello della terrorista condannata Aafia Siddiqui, una donna pachistana che avrebbe avuto legami con il gruppo terroristico di al-Qaeda (vietato in Russia). Secondo quanto riferito, il rapitore chiedeva la libertà per sua sorella che sta scontando una condanna a 86 anni in una prigione federale degli Stati Uniti per aver tentato di uccidere ufficiali statunitensi in Afghanistan.

