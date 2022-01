https://it.sputniknews.com/20220117/premier-australiano-apre-a-partecipazione-di-djokovic-nel-torneo-del-prossimo-anno-14653099.html

Premier australiano apre a partecipazione di Djokovic nel torneo del prossimo anno

Il premier australiano Scott Morrison non ha escluso oggi che la stella del tennis serbo Novak Djokovic possa prendere parte all'edizione del prossimo anno... 17.01.2022, Sputnik Italia

Morrison ha aggiunto che il governo federale non ha accettato le esenzioni mediche dalla vaccinazione anti-Covid a Djokovic e che il tennista "aveva torto" pensando di cavarsela in questa maniera.Djokovic è arrivato in Australia per gli Australian Open il 5 gennaio. Il giorno successivo è stato mandato in un centro di detenzione per immigrati, poiché le autorità non erano convinte dei motivi dell'esenzione medica dello sportivo dalla vaccinazione anti-Covid. Quattro giorni dopo, Djokovic è stato rimesso in libertà su ordine del tribunale, ma venerdì il ministro dell'Immigrazione australiano Alex Hawke ha deciso di revocare nuovamente il visto dell'atleta "per interesse pubblico".Il torneo in cui Djokovic non potrà giocare si svolgerà sui campi di Melbourne Park dal 17 al 30 gennaio. Al posto del serbo nel tabellone è stato inserito un "lucky loser", l'italiano Salvatore Caruso, numero 150 al mondo.

