Petrolio Brent tocca i suoi massimi da ultimi tre anni

2022-01-17

I futures sul petrolio Brent hanno toccato il massimo da tre anni a questa parte.A scommettere sul fatto che l'offerta di petrolio rimarrà limitata per il contenimento della produzione di greggio da parte dei produttori stessi, e per una domanda mondiale che non pare aver subito il grosso impatto preventitato per la circolazione e diffusione della variante Omicron, gli investitori stessi.I futures sul greggio Brent hanno guadagnato 40 centesimi, pari ad una variazione dello 0,5% sui prezzi, toccando i 86,46 dollari al barile alle 6:41 di oggi. All'apertura delle contrattazioni si era raggiunta la quota degli 86,71 dollari, per poi stabilizzarsi alla quota attuale soprammenzionata di 86,46 dollari.Il Brent a novembre era sceso sotto i 76 dollari a barile, e perdendo il 7,7% del proprio valore. Il valore è poi lentamente risalito, facendo enunciare ai media vari record, fino a quello odierno. Ora si vedrà l'effetto sui mercati e sulle tasche dei cittadini, se come già successo il prezzo di benzina e diesel seguirà a breve quello dell'indice Brent. Si segnalano in aumento sul mercato anche le quotazioni del Wti del Texas, che ha raggiunto la quota degli 84,2 dollari, segnando un +0,5%.

