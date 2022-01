https://it.sputniknews.com/20220117/mozilla-sviluppa-unestensione-che-analizza-come-facebook-ci-segue-14654738.html

Mozilla sviluppa un'estensione che analizza come Facebook ci segue

Mozilla sviluppa un'estensione che analizza come Facebook ci segue

Gli sviluppatori della società di software Mozilla hanno annunciato un progetto che ha come obiettivo scoprire fino a che punto Facebook può spiare i suoi... 17.01.2022, Sputnik Italia

Al fine di mappare la più grande rete di monitoraggio dei social network del mondo e comprendere il tipo di informazioni che raccoglie sui siti Web, gli sviluppatori di Mozilla hanno recentemente annunciato la creazione dello studio Facebook Pixel Hunt.L'iniziativa verrà realizzata in collaborazione con The Markup, un'organizzazione giornalistica senza scopo di lucro che indaga su come la tecnologia stia rimodellando la società.I pixel di Facebook sono una serie di elementi nascosti su milioni di siti Web che possono tracciare i visitatori e quindi condividere tali informazioni con il social network. L'azienda di Zuckerberg organizza questi dati esterni e, se ha un profilo registrato, li aggiunge a ciò che già sa dell'utente. Altrimenti, crea un profilo nascosto di quella particolare persona.Questi sono i tipi di pratiche nascoste che il team di Mozilla vuole indagare. Per fare ciò, e con l'aiuto dei giornalisti di The Markup, cercheranno dettagli sul monitoraggio di Facebook attraverso un'estensione di download gratuita per il tuo browser Firefox, nota come Mozilla Rally.Rally raccoglierà i dati inviati dai pixel di Facebook durante la navigazione sul web e misurerà il tempo che ciascun utente trascorre su pagine diverse o gli URL che visita. Lo studio durerà fino al 13 luglio 2022.

