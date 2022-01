https://it.sputniknews.com/20220117/monito-della-russia-dalla-politicizzazione-di-nord-stream-2-dopo-legame-di-berlino-con-crisi-14653559.html

Monito della Russia dalla politicizzazione di Nord Stream 2 dopo legame di Berlino con crisi ucraina

Monito della Russia dalla politicizzazione di Nord Stream 2 dopo legame di Berlino con crisi ucraina

Nord Stream 2, il gasdotto congiunto russo-europeo che collega la Russia alla Germania nord-orientale attraverso i fondali del Mar Baltico, è stato completato... 17.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-17T15:02+0100

2022-01-17T15:02+0100

2022-01-17T15:02+0100

economia

russia

ucraina

unione europea

germania

energia

politica internazionale

gas russo

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13196149_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_f3ce2008ae1483d6b2dd77a11efc3924.jpg

La parte russa rispetterà tutte le norme richieste durante la certificazione del Nord Stream 2 e spera che il processo non venga ritardato di proposito o politicizzato, ha affermato il ministero degli Esteri russo. Il dicastero ha osservato che il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il suo omologo tedesco discuteranno un ampio insieme di argomenti durante l'incontro di martedì. All'inizio della giornata la ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha avvertito che l'Occidente avrebbe adottato "misure appropriate" contro il megaprogetto energetico in caso di escalation in Ucraina e ha ricordato che l'anno scorso Berlino e Washington avevano adottato una dichiarazione congiunta sulla questione . "In qualità di nuovo governo tedesco abbiamo affermato chiaramente nell'accordo di coalizione che i progetti energetici devono essere conformi alle leggi tedesche ed europee. Questo vale anche per Nord Stream-2. Attualmente, questo progetto non è completamente conforme alla legislazione europea, pertanto il processo di certificazione è stato sospeso", ha detto la Baerbock parlando in una conferenza stampa congiunta con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba. "In caso di continua escalation da parte della Russia, noi e i nostri partner adotteremo le misure appropriate", ha avvertito la massima esponente della diplomazia tedesca. Mosca ha ripetutamente respinto queste accuse di "aggressione" e ha accusato l'Occidente di usare lo spauracchio russo come scusa per continuare a rafforzare il fianco orientale della Nato in prossimità dei confini della Russia.Nord Stream 2Il Nord Stream 2 è costituito da due rami, con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che collegano le coste russe con la Germania attraverso il Mar Baltico. L'operatore del progetto è Nord Stream 2 AG, società controllata al 100% da Gazprom. I partner finanziari dell'azienda sono Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper e Wintershall.Il gasdotto Nord Stream 2 è attualmente in fase di approvazione da parte del regolatore tedesco. Questo processo è stato sospeso, in quanto il regolatore ha ritenuto necessario per Nord Stream-2 AG creare una società con sede legale in Germania e presentare una nuova domanda di certificazione come operatore a suo nome, conformemente alla legislazione europea. Dopo la presentazione e l'accoglimento di tale domanda, il regolatore riprenderà l'iter, prenderà la sua decisione, su cui si esprimerà poi la Commissione Europea. Secondo i media tedeschi, questo processo potrebbe richiedere diversi mesi.

https://it.sputniknews.com/20220114/usa-il-senato-respinge-il-disegno-di-legge-sulle-sanzioni-al-nord-stream-2-14607218.html

russia

ucraina

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, russia, ucraina, unione europea, germania, energia, politica internazionale, gas russo, nord stream 2