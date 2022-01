https://it.sputniknews.com/20220117/ll-piu-antico-animale-ibrido-bioingegnerizzato-del-mondo-scoperto-in-siria-14639752.html

ll più antico animale ibrido "bioingegnerizzato" del mondo scoperto in Siria

Gli animali ibridi sono con noi da tempo e camminano ancora sulla faccia della Terra: un incrocio tra due razze. Due esempi ibridi sono il mulo (incrocio... 17.01.2022, Sputnik Italia

Un team internazionale di scienziati afferma di aver scoperto l'animale ibrido più antico conosciuto. Secondo i risultati del loro studio, pubblicato questa settimana sulla rivista Science Advances, hanno scoperto resti di misteriosi equidi risalenti a 4.500 anni fa (appartenenti alla famiglia dei cavalli e animali correlati come asini, zebre, ecc.) in Siria.I ricercatori hanno quindi ipotizzato che i misteriosi animali fossero ibridi. Per verificare la loro ipotesi hanno esaminato campioni di ossa e li hanno confrontati con i resti di altre specie della famiglia dei cavalli. I risultati hanno mostrato che l'equide era la progenie di un'asina femmina e di un asino selvatico siriano maschio (noto anche come hemippe), una sottospecie estinta dell'asino selvatico asiatico, o onagro.KungaGli scienziati ritengono che la loro scoperta sia il kunga, un animale un tempo utilizzato dai residenti della Mesopotamia, che ora è ancora conosciuto in Iraq. Sono citati nei testi antichi e raffigurati su tavolette di argilla. I registri suggeriscono che fossero animali molto apprezzati e costosi, che potevano correre più veloci dei cavalli ed erano più forti degli asini.Per queste qualità erano usati per trainare carri, sia sulle strade dove venivano usati per il trasporto delle classi abbienti, sia sul campo di battaglia, dove trainavano carri e, secondo quanto riferito, calpestavano i nemici. Gli animali venivano offerti anche come parte delle doti.I ricercatori affermano che creare un kunga era un compito piuttosto complicato, poiché gli asini selvatici siriani correvano molto velocemente, anche più velocemente dei kunga stessi, ed erano quasi impossibili da domare.I ricercatori presumono che, poiché la maggior parte degli ibridi sono sterili, i kunga sono stati soppiantati da cavalli che non erano così veloci ma erano più facili da allevare. Gli scienziati ora hanno in programma di condurre più studi, che potrebbero far luce sull'aspetto dei kunga.

