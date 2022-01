L'Europa consiglia di cambiare la strategia di stoccaggio del gas

https://it.sputniknews.com/20220117/leuropa-consiglia-di-cambiare-la-strategia-di-stoccaggio-del-gas-14656075.html

Le autorità europee dovrebbero imparare dalla crisi del gas che ha colpito il continente questo inverno e introdurre nuove regole per lo stoccaggio e il riempimento dello stoccaggio, scrive il collaboratore di Bloomberg Julian Lee.Sarebbe stato più conveniente per i Paesi vendere i propri impianti di stoccaggio a Gazprom: l'azienda fornisce forniture affidabili dagli anni '60 e le scorte di materie prime erano immagazzinate non lontano dai consumatori e l'azienda russa si assumeva tutti i costi.Tuttavia, quest'inverno i depositi di gas non sono stati riempiti a sufficienza. Gli europei non si mostravano precipitosi nell'affittarli, così Gazprom non poteva riempirli. Di conseguenza, c'è stata una carenza di gas ed i prezzi sono aumentati.Lee ha invocato interventi per prevenire il ripetersi della carenza di combustibile bli, dal momento che le scorte non erano state mai così basse come in questa stagione."La proprietà degli impianti di stoccaggio del gas in Europa dovrebbe essere accompagnata dall'obbligo di riempirli prima dell'inizio dell'inverno", ha riassunto il giornalista.I prezzi del gas hanno iniziato a salire bruscamente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, raggiungendo un massimo di quasi $ 2.200 per mille metri cubi il 21 dicembre.Gli esperti attribuiscono l'aumento dei prezzi a diversi fattori: il basso livello di saturazione degli impianti di stoccaggio sotterranei europei, l'offerta limitata dai principali fornitori e la forte domanda di gas naturale liquefatto in Asia.Le autorità dei Paesi europei hanno ripetutamente accusato la Russia di aver provocato la crisi energetica. Vladimir Putin ha definito queste affermazioni una sciocchezza. Il leader russo ha ricordato di aver offerto a Bruxelles l'apertura e sottoscrizione di contratti a lungo termine per la fornitura di materie prime. Tuttavia, la Commissione europea ha insistito sulla logica del prezzo di mercato, che alla fine ha portato a una crisi, ha sottolineato.

