La Corea del Nord testa "due missili balistici", secondo fonti esercito sudcoreano

La Corea del Nord testa "due missili balistici", secondo fonti esercito sudcoreano

La Corea del Nord ha testato un ennesimo missile, ancora non meglio identificato, verso il Mar del Giappone, ha riferito l'agenzia di stampa Yonhap, citando i... 17.01.2022, Sputnik Italia

Questo è il quarto lancio segnalato della Corea del Nord quest'anno. I precedenti si sono svolti il 5, 11 e 14 gennaio. Nei primi due casi, fonti di Pyongyang avevano affermato si trattasse di missili ipersonici testati con successo. Quelli del 14 gennaio pare invece fossero due missili balistici a corto raggio lanciati da un sistema missilistico ferroviario.Il presunto lancio di oggi sarebbe avvenuto intorno alle 9 del mattino ora locale, secondo il comunicato stampa citato dall'agenzia. Secondo quanto riferito, sono allo studio specifiche come portata, altitudine e velocità.Successivamente, i capi di stato maggiore congiunti hanno chiarito, come citato dalla stessa agenzia Yonhap, che l'esercito del paese ha rilevato il lancio di due missili balistici dall'aeroporto di Sunan situato nella capitale della RPDC Pyongyang.Al momento sono sconosciute anche le caratteristiche dei proiettili, il possibile bersaglio e i risultati del lancio.Sempre oggi, lunedì 17 gennaio, Yonhap ha riferito che la Corea del Nord aveva precedentemente denunciato le esercitazioni militari sudcoreane svolte nell'ambito dell'esercitazione multinazionale Sea Dragon, che si svolgono al contempo, come "manovre militari spericolate che portano all'instabilità politica".La scorsa settimana la Corea del Nord ha eseguito un test missilistico di un razzo ipersonico Hwasong-8 che, secondo l'agenzia di stampa statale di Pyongyang KCNA, sarebbe volato per 1.000 chilometri, 600 dei quali con “salto in planata”, raggiungendo il suo obiettivo.

