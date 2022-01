Il gioco 'Pandemic' ritirato silenziosamente dai negozi online

“Prima di tutto, vogliamo ringraziare te e tutti i giocatori di Pandemic per la vostra lealtà e il supporto nel tempo. Sfortunatamente, stiamo togliendo l'app Pandemic dagli store. Abbiamo lavorato duramente per 4 anni su Pandemic e ritirarlo dagli store non è stata una scelta facile. Questa decisione è stata presa a malincuore per una moltitudine di ragioni che non possiamo rivelare. Per ora, solo le versioni per PC, App Store e Google Play sono state rimosse. La versione Microsoft seguirà il 31 gennaio 2022 e poi Nintendo Switch entro la fine di luglio 2022", ha riferito la società.