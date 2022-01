https://it.sputniknews.com/20220117/il-bocciolo-di-fiore-piu-antico-del-mondo-potrebbe-risolvere-labominevole-mistero-di-darwin-14657584.html

Il bocciolo di fiore più antico del mondo potrebbe risolvere l'abominevole mistero di Darwin

Il bocciolo di fiore più antico del mondo potrebbe risolvere l'abominevole mistero di Darwin

Il naturalista britannico Charles Darwin ha trascorso gli ultimi anni della sua vita cercando la risposta a come le piante da fiore sono riuscite a... 17.01.2022

Nella documentazione fossile di quel periodo, le piante da fiore più antiche, formalmente note come angiosperme, risalgono a circa 130 milioni di anni fa, ovvero al periodo Cretaceo. Dopo la loro apparizione sulla Terra, si sono rapidamente diffusi in tutto il pianeta e si sono diversificati in oltre 300.000 specie.Negli ultimi anni, gli scienziati cinesi hanno fatto diverse importanti scoperte che potrebbero risolvere il mistero di Darwin: nel 2016 hanno trovato un fiore fossilizzato che risaliva al Giurassico, ovvero più di 145 milioni di anni fa. Chiamato Euanthus, e che aveva petali, sepali e parti riproduttive. Nel 2018 hanno scoperto un fossile ancora più antico: Nanjinganthus risalente a circa 174 milioni di anni fa e aveva persino semi ben conservati nelle sue ovaie.All'epoca, i ritrovamenti dividevano la comunità scientifica, con alcuni botanici che suggerivano che le piante fossilizzate fossero troppo primitive per essere considerate fiori.La presenza di un fiore tra il bocciolo e il frutto in Florigerminis jurassica “suggerisce che le angiosperme erano presenti nel Giurassico”, spiegano gli autori dello studio. Sottolineano che la scoperta "ci costringe a ripensare l'evoluzione delle piante da fiore".

