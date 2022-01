https://it.sputniknews.com/20220117/gazprom-non-prenota-per-febbraio-quote-di-transito-in-polonia-nessun-extra-in-ucraina-14652103.html

Gazprom non prenota per febbraio quote di transito in Polonia, nessun extra in Ucraina

Gazprom non prenota per febbraio quote di transito in Polonia, nessun extra in Ucraina

A febbraio Gazprom non ha prenotato quote per il gasdotto Yamal-Europa, usato per il transito del gas russo in Europa attraverso la Polonia, così come per lo...

Complessivamente all'asta di lunedì, è stato proposto di riservare la capacità di transito del tratto polacco per un ammontare complessivo di 89,1 milioni di metri cubi di gas al giorno, ma non è stata avanzata alcuna offerta. In precedenza Gazprom non ha prenotato la capacità del gasdotto per dicembre e ha prenotato quasi 19,3 milioni degli 89,1 milioni di metri cubi proposti a gennaio. Inoltre, Gazprom, secondo il sito ungherese RBP, non ha prenotato per febbraio capacità aggiuntiva della rete di trasporto del gas ucraina al confine con la Russia. In totale, sono state offerte capacità aggiuntive per un importo di 9,8 milioni di metri cubi al giorno. In precedenza la società energetica russa non aveva prenotato capacità aggiuntive ucraine per gennaio. Yamal-Europe e il sistema di trasporto del gas dell'Ucraina, insieme al Nord Stream, costituiscono una delle principali rotte per le consegne di gas russo in Europa.

