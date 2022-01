https://it.sputniknews.com/20220117/gatto-nero-si-aggira-nelle-sale-di-un-cinema-di-palermo-vani-i-tentativi-di-prenderlo-14644601.html

Gatto nero si aggira nelle sale di un cinema di Palermo: vani i tentativi di prenderlo

Il felino non vuole andarsene affatto dal cinema "King-Eplanet", con i gestori che cercano di accudirlo per come possibile. 17.01.2022, Sputnik Italia

Da cinque giorni tra le sale del cinema "King-Eplanet" del capoluogo siciliano di regione vaga un gatto nero, anche durante la proiezione dei film, tuttavia riesce sempre a fuggire da chi cerca di prenderlo. Al gatto "prigioniero" comunque non manca nulla, dal momento che gli impiegati del cinema non gli fanno mancare acqua e cibo.Giovanni Vitale, responsabile del cinema, ha assicurato che tutto il personale cerca di prendersi cura del gatto impaurito.A quanto pare il felino non è sbucato dal nulla, ma è noto nella zona, dove è accudito da una signora che si prende cura dei gatti randagi. Comunque al momento sembra che più che una prigione il cinema sia diventato per lui una casa, tra una proiezione di “Una famiglia vincente” di King Richard e di “America Latina” dei fratelli D’Innocenzo.

