Elezioni suppletive Roma, Cecilia D’Elia vince e sarà grande elettore del Partito Democratico

Cecilia D’Elia ottiene il 60% dei voti alle elezioni suppletive di Roma, collegio Lazio 1 alla Camera. Sostituisce l’uscente Roberto Gualtieri divenuto sindaco... 17.01.2022, Sputnik Italia

politica italiana

Una elezione che assume un ruolo importante per via della concomitanza con l’elezione del presidente della Repubblica il cui inizio è previsto per lunedì 24 gennaio. D’Elia entra in parlamento come grande elettore del Partito Democratico e il suo voto conterà insieme agli altri nel “gioco” incrociato tra centrodestra e centrosinistra per l’elezione del Capo dello Stato.Ha vinto su Simonetta Matone del centrodestra che ha ottenuto il 21,7% dei voti e su Valerio Casini di Italia Viva e sostenuto da Carlo Calenda che ha ottenuto il 12,7% dei voti. Quarta Beatrice Gamberini di Potere al Popolo con il 3,2%.La neo parlamentare ha ringraziato gli elettori attraverso i social network garantendo la sua responsabilità e il suo impegno per rappresentare il collegio Lazio 1 in questo “momento così delicato per il Paese”, ha scritto.Si è congratulata con lei Nicola Zingaretti presidente della Regione Lazio. Enrico Letta ha invece preferito evidenziare il comunicato della Serracchiani capogruppo alla Camera del Pd:“Do il benvenuto a @ceciliadelia nel Gruppo Pd della Camera a nome delle deputate e dei deputati democratici. Con la vittoria di Roma arriva in Parlamento una donna di valore che sarà con noi in una fase delicata e fondamentale per il Paese. Buon lavoro Cecilia!”Il collegio in precedenza era stato vinto da Paolo Gentiloni, in seguito promosso Commissario agli Affari economici della Commissione Europea.

