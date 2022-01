https://it.sputniknews.com/20220117/covid-19-guido-rasi-contro-la-quarta-dose-di-vaccino-14653477.html

Covid-19: Guido Rasi contro la quarta dose di vaccino

Covid-19: Guido Rasi contro la quarta dose di vaccino

Guido Rasi sottolinea che ora serve un cambio di strategia, dicendo basta alle campagne vaccinali e ad una ipotetica quarta dose. Piuttosto forme di protezione... 17.01.2022, Sputnik Italia

Esprime parere contrario in merito all'eventualità di una quarta dose il consulente del commissario per l'emergenza Guido Rasi, come riportato da Adnkronos: Rasi, ex direttore esecutivo dell'Ema (l''agenzia europea di controllo sui farmaci), vanta un curriculum che lo vede inoltre a capo nel 2005 dell'Istituto di Neurobiologia Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche e numerose collaborazioni con istituzioni universitarie italiane e straniere.Riguardo poi al fatto se si debbano studiare o meno nuovi vaccini per la variante Omicron, o che non si debbano o meno modificare quelli esistenti, l'immunologo riferisce come citato da Adnkronos: A motivazione non tanto la difficoltà di creare nuovi vaccini, quanto il distribuirli e il supporto logistico necessario. Finisce il suo intervento dicendo che "serve una risposta più strutturata", al posto di ulteriori campagne vaccinali:

