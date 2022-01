https://it.sputniknews.com/20220117/covid-19-ecco-dove-omcron-dura-meno-di-24-ore-14651545.html

Covid-19, ecco dove Omcron dura meno di 24 ore

La variante omicron del coronavirus perde la sua infettività più velocemente sulle piastrelle di ceramica, in meno di 24 ore, secondo uno studio del Centro... 17.01.2022, Sputnik Italia

Un team di ricercatori dell'istituto Vector ha condotto esperimenti su superfici metalliche, plastiche, ceramiche e in acqua distillata.La capacità di trasmissione del patogeno nell'ambiente, sottolinea Vector, in ogni caso diminuisce nel tempo.Gli scienziati concludono che Omicron non è diverso dalle altre varianti del coronavirus studiate in precedenza, motivo per cui raccomandano l'uso di disinfettanti come metodo efficace per prevenire il contagio.

