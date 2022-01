https://it.sputniknews.com/20220117/cervi-a-caccia-di-umani-incredibile-video-postato-dal-cacciatore-che-si-fece-cacciare-14652357.html

Un blogger cacciatore ha filmato la sua incredibile battuta di caccia ‘al contrario’, nella quale è finito lui incornato dal cervo che aveva nel mirino. 17.01.2022, Sputnik Italia

Kaminsky stava partecipando a una caccia di gruppo nelle foreste della Polonia sudorientale quando si è imbattuto in un cervo spaventato nascosto tra i cespugli, scrive il Daily Mail.La videocamera che aveva indosso ha ripreso l’intera scena in cui si vede che il cervo è scattato in avanti con tale velocità da non dare il tempo al cacciatore neppure di premere il grilletto del fucile.La telecamera riprende in soggettiva anche il sangue che sgorga dalle ferite. Il blogger cacciatore ha senz’altro registrato il proprio record assoluto di visualizzazioni ma gli è costato un ricovero in ospedale con tanto di intervento chirurgico agli occhi e alla testa.Fortunatamente non ha fatto in tempo a sparare ma ha fatto in tempo a schivare di lato, tanto da aver evitato danni peggiori. I medici assicurano infatti che non rischia danni alla vista di lungo periodo.Sebbene l'incidente sia avvenuto poco prima di Natale, il video è stato pubblicato solo ora su YouTube, tanto gli ci è voluto al signor Kaminsky per riprendersi. Per altro, visti i commenti sul social, il blogger ha anche dovuto accettare il fatto che la maggior parte dei visualizzatori faceva il tifo per il cervo.

