https://it.sputniknews.com/20220117/candidato-alleliseo-eric-zemmour-fara-ricorso-contro-multa-di-10mila--inflitta-da-tribunale-parigi-14657114.html

Candidato all'Eliseo Eric Zemmour farà ricorso contro multa di 10mila € inflitta da tribunale Parigi

Candidato all'Eliseo Eric Zemmour farà ricorso contro multa di 10mila € inflitta da tribunale Parigi

Il candidato alla presidenza francese Eric Zemmour ha dichiarato che presenterà ricorso contro la decisione del tribunale di Parigi, che lo ha condannato al... 17.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-17T16:44+0100

2022-01-17T16:44+0100

2022-01-17T16:44+0100

politica

francia

giustizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/14657154_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a37d059ebd3f509234b339edf1373db3.jpg

Lunedì il tribunale di Parigi ha condannato Zemmour al pagamento di una multa di 10mila euro per incitamento all'odio razziale. Zemmour è stato processato per le sue dichiarazioni sul canale televisivo CNews nel novembre 2020. Durante una discussione sui migranti minorenni in isolamento, Zemmour ha detto "non hanno niente da fare qui, sono ladri, assassini, stupratori ... dovrebbero essere rimandati indietro, non dovrebbero nemmeno venire". Ha definito la sentenza "ideologica e stupida". Il 30 novembre Zemmour ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali, che si svolgeranno il prossimo aprile. Si presenta come sostenitore di una politica di destra, tuttavia, nell'opinione pubblica francese, le opinioni di Zemmour sono viste come di estrema destra. Il 5 dicembre ha annunciato la creazione del suo movimento politico Reconquête ("Riconquista", tradotto dal francese - ndr), che si riferisce all'era storica della "Reconquista", il ritorno dei territori della penisola iberica conquistate dai musulmani sotto il dominio di cristiani nei secoli VIII-XV. Zemmour è noto per la sua posizione intransigente sull'immigrazione: in particolare sostiene il rimpatrio forzato dei migranti clandestini nei loro Paesi di origine.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica, francia, giustizia