https://it.sputniknews.com/20220117/bloomberg-un-brutto-inverno-per-la-russia-aspetta-biden-14650882.html

Bloomberg: "un brutto inverno" per la Russia aspetta Biden

Bloomberg: "un brutto inverno" per la Russia aspetta Biden

Per l'editorialista di Bloomberg Josh Wingrove, Il presidente americano Joe Biden si appresta a passare un pessimo inverno per la Russia. 17.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-17T15:19+0100

2022-01-17T15:19+0100

2022-01-17T15:19+0100

russia

usa

politica internazionale

geopolitica

joe biden

bloomberg

sicurezza internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/14399529_0:201:2200:1439_1920x0_80_0_0_f1050a709179d226bfb39905bc26b407.jpg

Il presidente statunitense Joe Biden è atteso da un brutto inverno per l'inflazione record registrata nel suo Paese, per la nuova ondata della variante Omicron e per le relazioni tese con la Russia. Lo ha sostenuto l'editorialista di Bloomberg Josh Wingrove. Come rilevato dal commentatore, l'inquilino della Casa Bianca si è imbattuto in compiti difficili sia in patria che sulla scena della politica estera. La tribolazione in Europa orientale cresce: le consultazioni con Mosca sui problemi di sicurezza nella regione non hanno ancora portato a risultati concreti, ha precisato l'autore. Anche i negoziati con l'Iran sono giunti ad un punto critico. Washington crede che presto Teheran comincerà ad arricchire l'uranio al livello necessario per creare la bomba atomica. In questo caso, il piano d'azione globale sul programma nucleare iraniano, che ne avrebbe dovuto limitare limitare la portata, perderà la sua rilevanza, si afferma nell'articolo. Le sfide esterne si combinano con l'inflazione elevata negli Stati Uniti. Ha raggiunto livelli record dal 1982 e ora si aggira intorno al 7%. In America contemporaneamente cresce il numero dei contagi di Covid: lunedì scorso negli Usa in sole ventiquattro ore sono stati rilevati quasi un milione e mezzo di contagi. La complicata situazione epidemiologica mette sotto pressione Biden, che è stato eletto, tra l'altro, grazie alle promesse di superare la pandemia, ha ricordato Wingrove. Il presidente ha dovuto mobilitare medici militari, infermieri e altro personale per alleviare il carico sugli ospedali dovuto all'afflusso dei malati di Covid.

https://it.sputniknews.com/20220115/nuland-usa-vogliono-continuare-dialogo-con-la-russia-e-lavorano-a-risposte-su-garanzie-di-sicurezza-14625205.html

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, usa, politica internazionale, geopolitica, joe biden, bloomberg, sicurezza internazionale