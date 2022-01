https://it.sputniknews.com/20220117/berlusconi-presidente-per-enrico-letta-un-vicolo-cieco-14645105.html

Berlusconi presidente? Per Enrico Letta "un vicolo cieco"

Berlusconi presidente? Per Enrico Letta "un vicolo cieco"

Il segretario del Pd tende la mano ai colleghi del centro-destra, chiedendo di "cercare un nome insieme". Boccia però la candidatura alla presidenza di Silvio... 17.01.2022, Sputnik Italia

Non ci sta Enrico Letta: la candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica è "un vicolo cieco". Intanto pare proprio che dall'altro lato della barricata, Silvio Berlusconi voglia andare "fino in fondo", contando, almeno, sull'appoggio di Matteo Salvini.Il capo dei dem però, come altri, tiene a sottolineare, parafrasando, l'importanza di trovare un candidato adatto ad affrontare le tre principali situazioni di emergenza che il Paese sta affrontando, come riportato da Fanpage: Non si esprime invece sul nome alternativo a Berlusconi, come su un ipotetico Mattarella bis, asserendo che "serve prima un accordo tra le forze politiche per un patto di legislatura, poi daremo i nomi". A pochi giorni dal via alle elezioni la partita si accende, ma sull'ipotesi candidato, conclude così Enrico Letta, con un appello agli alleati e al centro-destra, per trovare la persona adatta a ricoprire la più importante carica rappresentativa nazionale:

