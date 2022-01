https://it.sputniknews.com/20220117/arrivano-le-nuove-regole-per-le-auto-con-targa-straniera-multe-ai-furbetti-14658676.html

Arrivano le nuove regole per le auto con targa straniera: multe ai "furbetti"

Arrivano le nuove regole per le auto con targa straniera: multe ai "furbetti"

Con l’introduzione di un articolo 93-bis viene rivisto il sistema delle multe, che scatteranno anche se chi guida risiede all'estero.

2022-01-17T20:22+0100

2022-01-17T20:22+0100

2022-01-17T20:22+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/13696005_1299:1051:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae8617f6fafdf15420f3bcadb370a79e.jpg

Il boom della circolazione di auto con targa straniera in Italia c’è stato nel 2011. Sempre più proprietari per scampare al bollo e alla tassa di iscrizione al Pra, ma anche alla notifica delle multe e al “redditometro”, hanno iniziato ad usare l’escamotage della targa estera. Non solo auto costose, di solito appannaggio degli italiani, ma anche vecchie utilitarie che i proprietari, magari stranieri, preferiscono mantenere con la targa del Paese d’origine per essere irrintracciabili.Lo scorso 21 dicembre, con un emendamento alla Legge europea 2019-2020, la stretta sulle targhe straniere entrata in vigore nel 2018 è stata rivista con l’introduzione di un articolo 93-bis.Tre anni fa, infatti, con il Dl 113, come ricorda il Sole24Ore, l’articolo 93 del Codice della Strada era stato modificato con il divieto di guidare veicoli immatricolati all’estero per chi risiede in Italia da sessanta giorni, a meno che non sia stato stipulato un contratto di noleggio o di leasing con operatori dell’Ue che non abbiano una sede di riferimento in Italia. Fanno eccezione anche i dipendenti di aziende straniere (con sede nel territorio dell’Unione) che concedano un veicolo in comodato.Con l’articolo 93-bis arrivano diversi correttivi: innanzitutto si allunga il tempo concesso al proprietario per adeguarsi, non più due mesi ma tre. Inoltre, vengono allargate le esenzioni ai mezzi con targa di San Marino e rivisto il sistema delle multe, che scatteranno anche se chi guida risiede all’estero.Il problema è che la nuova immatricolazione può essere evitata riportando il veicolo all’estero e quindi sarebbe difficile recuperare l’evasione relativa al bollo e all’iscrizione al Pra. Proprio sul nodo della reimmatricolazione in Italia, inoltre, era intervenuta la Corte europea obiettando come l’obbligo di reimmatricolare il veicolo nel nostro Paese potrebbe essere interpretato come una forzatura rispetto alle normative comunitarie che tutelano il movimento di capitali all’interno del territorio dell’Unione, che includono anche “l’uso temporaneo di veicoli in un altro Stato Ue”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia