Aperta inchiesta sulla morte della influencer Vanessa Bruno

La vicenda risale al 9 gennaio, ma di oggi la notizia che gli inquirenti hanno imposto di effettuare l'autopsia per far luce sulla morte dell'influencer Vanessa Bruno: ancora troppi i dubbi sull'accaduto. La ragazza, 23enne, italo-brasiliana, cresciuta nel casertano ma che da tempo risiedeva a Vicenza, si era recata da un conoscente con un amico la notte dello scorso 8 gennaio, chiedendo ospitalità.Lì, nella casa dell'uomo, aveva pernottato su un divano, usufruendo dell'ospitalità del conoscente. Il 9 gennaio, era stata trovata morta dallo stesso proprietario dell'abitazione, il quale però aveva dato l'allarme alcune ore dopo, pensando che la giovane stesse ancora dormendo. I sanitari intervenuti sul luogo non avevano potuto far altro se non constatarne il decesso. Ora l'autopsia richiesta da parte della Procura di Vicenza contribuirà verosimilmente a far luce sulle cause del decesso.Si vuole accertare in particolare se sia stato fatto uso di sostanze stupefacenti o meno. Sul corpo non evidenti segni di violenza, secondo quanto trapela dai media. Lascia però perplessi al momento gli inquirenti in particolare l'allarme dato eccessivamente in ritardo da parte dell'uomo, il quale ha raccontato di aver lasciato l'abitazione domenica pomeriggio con la ragazza sul divano, e di essere poi tornato svariate ore dopo, essendosi accorto che la ragazza non desse segni di vita solo nel secondo momento. Oa la ricostruzione fornita dall'uomo è al vaglio degli organi inquirenti, anche se non risultano al momento indagati in merito alla vicenda.

