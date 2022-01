https://it.sputniknews.com/20220117/-il-world-pizza-day-2022-e-la-pizza-piu-costosa-al-mondo-costa-8300-ecco-dove-la-fanno-14656456.html

È il World Pizza Day 2022 e la pizza più costosa al mondo costa 8.300€. Ecco dove la fanno

Il 17 gennaio è il World Pizza Day 2022 e in questa giornata speciale per la pizza ideata a Napoli nel 1889, è stato fissato un primato singolare per uno degli... 17.01.2022, Sputnik Italia

Infatti, è stata nominata la pizza più costosa al mondo. Ed è stata realizzata dalla pizzeria Luigi XIII B di Renato Viola che è nato nel Cilento, ma che ora vive negli Stati Uniti, a Miami.Per realizzare l’eccentrica pizza dal costo di ben 8.300 euro, il piazzaiolo ha dovuto usare degli ingredienti altamente costosi, ma che allo stesso tempo non potrebbero essere più lontani dalla tradizione della pizza partenopea, il cui processo di realizzazione ricordiamo essere stato dichiarato Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.Una sola bottiglia del cognac, per capirci, può costare fino a 4 mila euro su ebay. Un chilogrammo di caviale Beluga Kaspia costa anche 1.200 euro al chilogrammo su internet.E mentre è in corso il World Pizza Day 2022, è a Napoli che bisognerà recarsi per mangiare una pizza secondo tradizione e qui non sarà necessario essere dei super ricconi per permettersi una pizza.A pranzo o a cena, la pizza Margherita è la regina di Napoli durante il World Pizza Day 2022 e gli altri 364 giorni dell’anno.

