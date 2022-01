https://it.sputniknews.com/20220116/video-virale-spiega-come-usare-utensili-da-cucina-per-ogni-situazione---video-14644120.html

Video virale spiega come usare utensili da cucina per ogni situazione - Video

Video virale spiega come usare utensili da cucina per ogni situazione - Video

Apparentemente non si possono mai imparare tutti i misteri dietro gli utensili da cucina e le infinite possibilità che possono offrire a chi è abbastanza... 16.01.2022

Un cucchiaio forato con bordo dentato è perfetto per servire pasta o tagliatelle, ma vi siete mai chiesti perché hanno proprio un buco al centro? Sembra che qualche tiktokers si sia posto la domanda ed abbia trovato la risposta, che ha stupito alcune persone. Il cucchiaio forato con bordo dentato per la pasta si rivela utile per fare polpette di dimensioni perfette, secondo un video virale di cucina pubblicato su TikTok dall'utente lifetipsnow. Tutto quello che devi fare, secondo il video, è premere il cucchiaio di pasta nella carne macinata, e il risultato è una polpetta di dimensioni perfette, pronta da cuocere dopo averla raccolta col cucchiaino. Gli utenti hanno accolto il trucco con tremenda eccitazione: a detta di alcuni potrebbe rivoluzionare la vita in cucina. Molte persone hanno ringraziato l'account per aver condiviso i suggerimenti. Tra gli altri trucchi offerti nel video c'erano modi per pulire i gamberetti, tagliare torte e fare gnocchi.

