https://it.sputniknews.com/20220116/video-misteriosa-nave-fantasma-scoperta-nel-golfo-di-thailandia-14640776.html

Video: Misteriosa nave fantasma scoperta nel Golfo di Thailandia

Video: Misteriosa nave fantasma scoperta nel Golfo di Thailandia

L'inquietante imbarcazione è stata scoperta senza carico e senza documenti, quindi è risultato impossibile risalire all'equipaggio - misteriosamente scomparso... 16.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-16T21:57+0100

2022-01-16T21:57+0100

2022-01-16T21:57+0100

thailandia

nave

tailandia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/14644326_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_4cd19adcc71e7d48c6922784a308a896.png

Una petroliera cinese abbandonata dal suo equipaggio è stata scoperta vicino alle coste della Thailandia, ha riferito il Bangkok Post. La nave fantasma chiamata "Jin Shui Yuan 2" è stata inizialmente individuata il 6 gennaio, alla deriva vicino a una piattaforma petrolifera appartenente a Chevron Thailand, non lontano dalla città di Koh Samui.Il Comando della 2a Area Navale della Royal Thai Navy con sede a Songkhla ha trovato la nave. Secondo le fonti video distribuite dalla stessa marina militare tailandese, si vedono le sale macchine allagate dall'acqua di amre, e nessuna persona o documenti a bordo. La nave è risultata essere vecchia e danneggiata, e le sue attrezzature non bene funzionanti. Secondo alcune ricostruzioni, l'equipaggio ha semplicemente deciso di lasciare la nave non più utilizzabile.Dopo aver pompato via l'acqua dal cargo, i militari thailandesi hanno tentato di rimorchiarlo a Nakhon Si Thammarat, ma la nave è affondata a causa di una tempesta, a sole 28 miglia nautiche dalla sua destinazione. I pescatori locali sono stati informati dell'incidente e gli è stato consigliato di evitare di navigare nelle vicinanze della petroliera affondata.

thailandia

tailandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

thailandia, nave, tailandia