https://it.sputniknews.com/20220116/un-frutto-molto-comune-aiuta-a-combattere-il-colesterolo-alto-14642775.html

Un frutto molto comune aiuta a combattere il colesterolo alto

Un frutto molto comune aiuta a combattere il colesterolo alto

Mangiare mele non troppo dolci è un modo efficace per combattere il colesterolo alto, si spiega in una ricerca pubblicata sulla rivista Harvard Health. 16.01.2022, Sputnik Italia

2022-01-16T22:46+0100

2022-01-16T22:46+0100

2022-01-16T22:46+0100

alimentazione

salute

benessere

frutta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10168014_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_508cd20c70c82b0694fe889bf2e2104a.jpg

Avere un livello di colesterolo alto nel sangue può essere pericoloso. Sebbene l'organismo abbia bisogno di determinati livelli di colesterolo per funzionare in modo ottimale, troppo colesterolo può portare all'ostruzione delle arterie e un aumento del rischio di malattie cardiache. Il modo migliore per ridurre questi rischi è seguire una dieta sana. Ci sono molti alimenti che aiutano a mantenere i valori di colesterolo al di sotto dei limiti. Secondo un nuovo studio sugli alimenti naturali, le mele sono il miglior frutto per abbassare il colesterolo nel sangue. Perché questo frutto della dieta quotidiana risulta essere così benefico?La fibra è la chiaveGli esperti attribuiscono questo effetto delle mele in parte all'elevata dose di fibra solubile. Questo tipo di fibra attira l'acqua e si trasforma in gel durante la digestione, rallentando il processo digestivo. Da parte loro, i medici del centro di ricerca Mayo Clinic affermano che il consumo di fibre solubili riduce la quantità di colesterolo cattivo trasportato dalle lipoproteine ​​a bassa densità nel sangue. Le mele, in particolare, sono ricche di un tipo di fibra chiamata pectina. Allo stesso modo, Harvard Health riferisce che mangiare un frutto come l'avocado ha un buon effetto sull'abbassamento del colesterolo. Questo frutto è una fonte affidabile di grassi buoni che possono sostituire quelli malsani, che a loro volta aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo. In precedenza, una ricerca condotta da scienziati italiani e del Bahrain ha trovato una combinazione di due prodotti naturali in grado di abbassare i livelli di colesterolo. Si è scoperto che l'integrazione nutrizionale con due tipi di estratti, bergamotto e carciofo, è in grado di abbassare i livelli di questo lipide nel sangue.

https://it.sputniknews.com/20211116/una-mela-al-giorno-toglie-il-medico-di-torno-non-a-tutte-le-persone--13785257.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alimentazione, salute, benessere, frutta