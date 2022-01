https://it.sputniknews.com/20220116/toto-quirinale-toti-sul-cavaliere-berlusconi-non-puo-esporsi-a-una-brutta-figura-14634871.html

Toto Quirinale, Toti sul Cavaliere: ‘Berlusconi non può esporsi a una brutta figura’

Il toto Quirinale manda in ebollizione la politica italiana e i suoi politici, così anche il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia... 16.01.2022, Sputnik Italia

Un segnale non da poco, che forse Toti voglia dire che non ha l’appoggio del suo partito dopo che alcuni del suo schieramento sono stati riassorbiti in Forza Italia?L’ex pupillo di Silvio Berlusconi, uno dei tanti, probabilmente parla non solo al Cavaliere, ma anche allo schieramento di centrosinistra: in questa fase i partiti centristi fanno da pontieri, messaggeri e pesi capaci di spostare i piatti della bilancia.Toti, come riporta Rai News, fa notare che gli elettori per Berlusconi restano 450 e non ci si schioda da lì.Berlusconi come ProdiForse Toti, nel suo profondo, vuole ancora “bene” a Silvio Berlusconi e gli vuole evitare la scottante bruciatura che il Partito Democratico riservò al suo leader Romano Prodi nel 2013, quando il Giorgio Napolitano bis salvò la politica dalle secche.Il toto Quirinale prosegue e dopo l’uscita di Giovanni Toti il messaggio è stato recapitato a chi doveva essere recapitato. Intanto gli altri disponibili fremono.

